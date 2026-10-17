Piłkarki MUKS-u Kostrzyn nad Odrą przegrały na własnym boisku z wyżej notowanym GKS-em Tychy 1:7 w meczu 8. kolejki III ligi.
Kostrzynianki zdobyły honorową bramkę pod koniec pierwszej połowy spotkania.
Piłkarki MUKS-u Kostrzyn nad Odrą przegrały na własnym boisku z wyżej notowanym GKS-em Tychy 1:7 w meczu 8. kolejki III ligi.
Kostrzynianki zdobyły honorową bramkę pod koniec pierwszej połowy spotkania.
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