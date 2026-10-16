W piątym z rzędu meczu wyjazdowym piąte z rzędu zwycięstwo w Lidze Centralnej odnieśli piłkarze ręczni Aurum Gorzów.

Tym razem gorzowianie pokonali w Ciechanowie tamtejszego Juranda 30:23. Do przerwy zespół trenera Michała Nieradki prowadził 13:11, w drugiej połowie zdecydowanie powiększył przewagę dzięki dobrej skuteczności w ataku i obronie oraz znakomitej postawie bramkarza Krzysztofa Nowickiego. Szkoleniowiec Aurum tak podsumowuje spotkanie:

Teraz po serii wyjazdów przyszedł w końcu czas zagrać u siebie. W kolejną sobotę gorzowianie zmierzą się z Pogonią Szczecin, w hali I LO przy Puszkina.