Trwa kampania przed uzupełniającymi wyborami do Senatu w okręgu zielonogórskim. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała czworo kandydatów. Głosowanie zaplanowano na 22 listopada 2026. O nazwiskach na liście rozmawiali w Radiu Zielona Góra lokalni politycy.

Jednym z kandydatów jest Zdzisława Różańska, wdowa po zmarłym generale Mirosławie Różańskim. Mówi Sławomir Kotylak z Koalicji Obywatelskiej:

Kandydatkę tzw. Koalicji 15 października popiera też Lewica. W głosowaniu każdy przedstawiciel jednak będzie się liczył – zaznaczał Cezary Wysocki z ugrupowania:

Byłego prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego w wyborach uzupełniających w okręgu zielonogórskim popiera Prawo i Sprawiedliwość. Teraz Ryszard Górnicki z PiS:

W wyborach uzupełniających do Senatu zagłosują mieszkańcy Zielonej Góry, a także powiatów: zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego. Goście Radia Zielona Góra rozmawiali w audycji „Sobota po 9.00”.

Wysłuchaj całej audycji: „Sobota po 9.00” 17.10.2026