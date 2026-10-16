Polregio podpisało umowę na zakup 15 pojazdów spalinowych. Pociągi wyprodukowano na początku XXI wieku. Dotychczas były użytkowane w Niemczech.

Jednostki przejdą niezbędną modernizację, a następnie wyjadą na tory pod koniec 2027 roku. Część z nich będzie obsługiwać trasy w województwie lubuskim.

– Dążymy do ujednolicenia naszej floty – mówi Andrzej Pawłowski, prezes Polregio:

– To istotny zakup, który przyczyni się do rozwoju komunikacyjnego naszego regionu – podkreśla Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego:

Jak mówi Robert Karwasz, prezes firmy PTS, odpowiedzialnej za naprawę pociągów, każdy pojazd musi mieć odpowiednią homologację zanim zostanie dopuszczony do ruchu:

Podpisanie umowy odbyło się na dworcu PKP w Zielonej Górze. Wartość inwestycji to 515 mln zł.