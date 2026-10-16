Dwa mecze i dwa zwycięstwa – to bilans młodych koszykarzy Basket 4 Kids Zielona Góra w pierwszym dniu domowego turnieju Środkowoeuropejskiej Ligi Młodzieżowej CEYBL U12.

Na inaugurację zmagań gospodarze pokonali UKS MOS Opole 100:26, a w drugim spotkaniu wygrali z Koroną Kraków 99:49. Z tak okazałych zwycięstw zadowolony jest trener Zielonogórzan, Rafał Rajewicz:

I jeszcze zawodnik Basket 4 Kids, Gustaw Nowak, który został wybrany MVP meczu z Koroną:

W sobotę (17 października) drugi dzień turnieju w hali SP24 w Zielonej Górze-Drzonkowie. Basket 4 Kids podejmie czeskie zespoły BBA Brno (godz. 9:00) oraz BK Lokomotiva Pilzno (godz. 19:00). W niedzielę na zakończenie zmagań Zielonogórzanie zagrają z kolejnym rywalem z Czech – Basketpoint Frydek-Mistek (godz. 13:00).