W Filharmonii Gorzowskiej odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości uczestniczyli nauczyciele z całego regionu. Była to okazja do podziękowania za ich codzienną pracę i zaangażowanie w edukację dzieci i młodzieży z lubuskich szkół. Nie zabrakło również wyróżnień. Podczas spotkania najlepszym nauczycielom w Lubuskiem wręczono medale oraz odznaczenia.

Mówi Marzena Pulik-Sowińska, lubuski kurator oświaty:

W wojewódzkich obchodach dnia nauczyciela wzięła udział wiceminister edukacji narodowej Izabela Ziętka:

Jednym z nagrodzonych dziś pedagogów był Dawid Tillmann, wieloletni kierownik szkolenia praktycznego w gorzowskim „gastronomiku”. Obecnego wicedyrektora tej szkoły pytaliśmy co jest ważniejsze w pracy dobrych nauczycieli:

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat.