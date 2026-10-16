W sobotę piłkarze wodni Alfy Gorzów w 2. serii spotkań ekstraklasy zmierzą się u siebie z Arkonią Szczecin.

Rywale gorzowskiej drużyny zaczęli sezon od wygranej z Waterpolo Poznań 16:13. Trener Alfy Sebastian Żabski mówi z kolei, że jego zespół może grac jeszcze lepiej niż w zwycięskim inauguracyjnym meczu derbowym ze Stilonem GKPW 59:

Początek meczu Alfa – Arkonia na basenie Słowianki w sobotę o 17:00. Z kolei Stilon GKPW 59 Gorzów w tej kolejce gra na wyjeździe z mistrzem Polski, AZS UW Warszawa.