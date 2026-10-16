Piłkarze ręczni Trójki Nowa Sól w szóstej rundzie I ligi w sobote o godzinie 17 podejmą Spartakusa Buk.
Nowosolanie zajmują piąte miejsce i mają na koncie 9 punktów. Ich rywal jest ósmy w tabeli i ma dwa punkty mniej. Michał Kapela – bramkarz Trójki spodziewa się kolejnej wygranej w lidze:
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