Po wielu zmianach planów, poszukiwaniu dofinansowania i innych kłopotach administracyjnych umowa na budowę Rzepińskiego Centrum Sportowego została podpisana. Będzie to jedna z największych i najbardziej kompleksowych inwestycji sportowych w gminie.

– Całą inwestycję musieliśmy podzielić, więc RCS powstanie w dwóch etapach – mówi Sławomir Dudzis, burmistrz Rzepina.

W planowanym budynku będą szatnie, pokoje hotelowe, sala konferencyjna, kręgielnia i siłownia. Obok powstaną dwa boiska – trawiaste i sztuczne oraz dwa tory rolkarskie.