Ruszyła rekrutacja do projektu pod nazwą „Aktywni razem w gminie Żary”. Inicjatywa kierowana jest do osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Nabór trwa do 27 października.

Celem jest minimalizowanie ilości mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaznacza, że jest wiele osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. – Łącznie pomocą zostanie objętych dziewięćdziesiąt osób. Dokumenty można składać w biurze ośrodka, a także za pośrednictwem pracownika socjalnego lub asystenta rodziny, pocztą tradycyjną albo pocztą elektroniczną – wylicza Paweł Graf:

Więcej na temat projektu znaleźć można na stronie internetowej gminnego urzędu oraz mediach społecznościowych.