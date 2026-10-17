Żadnemu z siedmiu uczestników trzeciej październikowej eliminacji, nie udało się prawidłowo odpowiedzieć na trzy pytania i awansować do finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Miejsce w decydującej rozgrywce w pierwszej eliminacji zapewnili sobie panowie: Arkadiusz Kirchner z Nowej Soli i Artur Czernicki z Urzut. Ostatnia październikowa eliminacja odbędzie się 24.10, a finał tydzień później. Fundatorem głównej nagrody jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków.
A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (17.10):
1. Gdzie urodził się Armand ,,Mondo’’ Duplantis – rekordzista świata w skoku o tyczce?
A. Szwecja, B. Grecja, C. USA
Odp. C – W Lafayette w stanie Luizjana w USA.
2. Władysław Gollob – ojciec żużlowców Tomasza i Jacka w przeszłości był mechanikiem jednego ze szwedzkich mistrzów świata. Którego?
A. Bjoerna Knutssona, B. Andersa Michanka, C. Pera Jonssona
Odp. B – Andersa Michanka – indywidualnego mistrza świata w 1974 roku na torze w Goeteborgu.
Ranking finalistów:
17,5 – Artur Czernicki
16,5 – Grzegorz Zapytowski
14 – Arkadiusz Kirchner
11,5 – Jacek Stankiewicz
9,5 – Marek Stachowiak
8 – Daniel Szymański
5 – Marek Lasota
3,5 – Jacek Biereśniewicz
2 – Daniel Kuczak
1,5 – Daniel Piejko