Żadnemu z siedmiu uczestników trzeciej październikowej eliminacji, nie udało się prawidłowo odpowiedzieć na trzy pytania i awansować do finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Miejsce w decydującej rozgrywce w pierwszej eliminacji zapewnili sobie panowie: Arkadiusz Kirchner z Nowej Soli i Artur Czernicki z Urzut. Ostatnia październikowa eliminacja odbędzie się 24.10, a finał tydzień później. Fundatorem głównej nagrody jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (17.10):

1. Gdzie urodził się Armand ,,Mondo’’ Duplantis – rekordzista świata w skoku o tyczce?

A. Szwecja, B. Grecja, C. USA

Odp. C – W Lafayette w stanie Luizjana w USA.

2. Władysław Gollob – ojciec żużlowców Tomasza i Jacka w przeszłości był mechanikiem jednego ze szwedzkich mistrzów świata. Którego?

A. Bjoerna Knutssona, B. Andersa Michanka, C. Pera Jonssona

Odp. B – Andersa Michanka – indywidualnego mistrza świata w 1974 roku na torze w Goeteborgu.

Ranking finalistów:

17,5 – Artur Czernicki

16,5 – Grzegorz Zapytowski

14 – Arkadiusz Kirchner

11,5 – Jacek Stankiewicz

9,5 – Marek Stachowiak

8 – Daniel Szymański

5 – Marek Lasota

3,5 – Jacek Biereśniewicz

2 – Daniel Kuczak

1,5 – Daniel Piejko