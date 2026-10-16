W sobotę (17 października) piłkarze ręczni Zewu Świebodzin podejmą ŚKPR Świdnica w ramach szóstej kolejki I ligi.

Podopieczni trenera Kamila Nogajewskiego przystąpią do tego spotkania po wyjazdowej wygranej nad liderem, Olimpem Grodków 31:30. Sami są aktualnie wiceliderami z 13 punktami na koncie, natomiast ŚKPR zajmuje 10. lokatę. Szkoleniowiec Świebodzinian mówi nam o nastrojach w zespole:

Początek sobotniego meczu Zewu z ŚKPR-em o godzinie 18:00. Transmisja na antenie Radia Zachód w audycji „Muzyka i Sport”.