Wykłady, warsztaty, pokazy, a przede wszystkim rozmowy o studiowaniu w Zielonej Górze. Tak Uniwersytet Zielonogórski zaplanował dzień otwarty, który odbędzie się na uczelni 21 października 2026.

Miejscem spotkań będzie kampus A przy ul. Szafrana. – Czekamy na młodzież maturalną, chętni jeszcze mogą się zapisać – mówi Małgorzata Ratajczak-Gulba, dyrektor Biura Promocji UZ:

Ważnym punktem dnia otwartego będzie prezentacja działalności kół naukowych:

Wydarzenie, które odbędzie się 21 października, między godziną 9.00 a 13.00, jest częścią Dni Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowanych w ramach obchodów 25-lecia uczelni.