Organizatorzy III edycji ogólnopolskiego konkursu „Silni Polską!” czekają na zgłoszenia zespołów złożonych z młodych ludzi i ich opiekunów. Jak twierdzi Jarosław Palicki, główny specjalista w pionie edukacyjnym Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Gorzowie ideą tego przedsięwzięcia jest szeroko rozumiana kreatywność historyczna.

Formy, które mogą przygotować zgłaszające się zespoły mogą być przeróżne – dodaje Jarosław Palicki.

Na zgłoszenia do III edycji konkursu „Silni Polską!” organizatorzy czekają do 31 października. Jest o co walczyć! 25 najlepszych zespołów pojedzie na kilkudniowy wyjazd edukacyjny do miejsc związanych z historią i kulturą Polski. Finał centralny zaplanowano w Warszawie w maju przyszłego roku. Szczegóły przedsięwzięcia dostępne są na stronie: https://silnipolska.ipn.gov.pl/