Gościem Krzysztofa Baługa jest dr. Piotr Pochyły, politolog UZ
https://youtu.be/gWQlECZKqCM
Gościem Krzysztofa Baługa jest dr. Piotr Pochyły, politolog UZ
https://youtu.be/gWQlECZKqCM
Gościem Krzysztofa Baługa jest Łukasz Porycki, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego https://youtu.be/2LZFfFNFuac
Dzięki darmowej aplikacji na telefon grzybiarze, wędkarze czy spacerowicze mogą pomóc naukowcom w monitorowaniu migracji kleszczy. Program służy do zgłaszania znalezionych, np....
„Ręce na Piersi - Macaj. Badaj. Nie Czekaj” to nazwa dwudniowej akcji zorganizowanej przez Fundację Zdrowo i na Sportowo w...
Dwanaścioro skrzypków zaprezentuje się w dwudniowym, trzecim etapie Konkursu Wieniawskiego w Poznaniu. Przesłuchania otworzy w sobotę wieczorem (17 października) jedyna...
Po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze dokonali ponad 211 tys. kontroli placówek oświatowych i zatrzymali 194 osoby – poinformowała w sobotę...
Jako 15-latki zmierzyły się ze sobą 3 listopada 2016 roku w turnieju ITF w Sztokholmie; Świątek wygrała 6:2, 6:3. W...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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