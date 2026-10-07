Wszystko wskazuje na to, że rada jest zgodna: miasto powinno wspierać gorzowską akademię.
Przypomnijmy, w miniony czwartek (1 października), podczas inauguracji roku akademickiego, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki poinformował, że miasto przekaże uczelni 10 milionów złotych, o ile zgodzą się na to miejscy radni. Sprawa ma stanąć podczas najbliższej, październikowej sesji.
– Zielona Góra zainwestowała w Uniwersytet duże pieniądze i teraz jej się to zwraca – mówi radny PiS Roman Sondej:
– Wspierając akademię dążymy do powstania uniwersytetu – Grzegorz Ignatowicz, szef Klubu Radnych Gorzów Wielkopolski
– To nie powinien być wydatek jednorazowy – dodaje szef klubu radnych KO Piotr Wilczewski:
A najbliższa sesja odbędzie się 27 października.
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