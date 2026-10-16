Gorzów stawia na edukację włączającą i uruchamia Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą dla Przedszkoli.

Inauguracja jego działalności nastąpi w poniedziałek 19 października i będzie połączona z konferencją w bibliotece. Eksperci i uczestnicy będą rozmawiać o tym jak skutecznie wspierać rozwój dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i jak pomagać nauczycielom i rodzicom w tworzeniu przedszkola przyjaznego każdemu dziecku. Organizatorem wydarzenia jest Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie. Konferencja potrwa do godziny 16.15. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 8.30.

Nowe centrum ma wspierać przedszkola, nauczycieli i specjalistów w codziennej pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Centrum położy nacisk na rozwijanie współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi, specjalistami i rodzicami.

Na realizację projektu Miasto Gorzów Wielkopolski pozyskało 718 tysięcy złotych z Funduszy Europejskich.