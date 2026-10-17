Miłośnicy biegania mogą się zapisywać na coroczny bieg „Od Wieży do Wieży”. Żarski magistrat zachęca do udziału w 4 edycji transgranicznej sztafety na dystansie 64 kilometrów. Na kończących bieg czekać będzie pamiątkowy medal.

Trasa wiedzie od niemieckiego Weisswasser do Żar. Jak mówi burmistrz Żar Edyta Gajda jest to integracja przygraniczna w wydaniu sportowym. – Wiele osób już się wpisało na listy startowe, więc nie warto zwlekać z decyzją i dołączyć do tego grona – podkreśla przedstawicielka samorządu:

Dodajmy, że bieg odbędzie się 29 listopada. Link do zapisów znajdziecie tutaj >>biegodwiezydowiezy.pl/<<.