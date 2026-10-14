Pięć osób chciało powalczyć o mandat senatorski w wyborach uzupełniających, które odbędą się w listopadzie. Dziś minął termin rejestracji kandydatów.
Okręgowa Komisja Wyborcza dostała pięć zgłoszeń. Zarejestrowała ostatecznie cztery kandydatury: byłego prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego, działacza organizacji prawicowych Tomasza Naruszewicza, wdowy po generale Różańskim, nauczycielki Zdzisławy Różańskiej oraz Joanny Senyszyn, byłej parlamentarzystki partii lewicowych.
Zgłoszenie Sławomira Bładyki związanego z Federacją „Bezpartyjni i Samorządowcy” jest jeszcze sprawdzane.
Aktualizacja godz. 18:05
Zgłoszenie Sławomira Bładyki zostało odrzucone ze względów formalnych. Z informacji Radia Zachód wynika, że spośród dostarczonych 2,7 tys. podpisów poparcia OKW zakwestionowała 1,3 tys. Komitet nie spełnił zatem wymogu dwóch tysięcy podpisów popierających zgłoszenie.
Wybory do senatu w okręgu numer 20 odbędą się 22 listopada. Głosować będą mieszkańcy powiatów: krośnieńskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego oraz Zielonej Góry.
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