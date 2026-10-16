Rosyjskie trolle ucichły – taka wiadomość pojawiła się w internecie po ataku na rosyjskie centra danych firmy Yandex. Do informacji dołączona jest grafika. To autentyczny wykres pokazujący spadek do poziomu czterech procent ruchu automatów sieci Yandex. Tę informację powielają nawet politycy.

Tola Stebryła, analityczka stowarzyszenia Demagog tłumaczy, że nie ma on nic wspólnego z botami propagandowymi lub trollami:

Dodajmy, że sieci rosyjskich trolli i botów są strukturą rozproszoną. Nie znajdują się w jednym miejscu, a część usług propagandowych na zlecenie Moskwy realizują podwykonawcy. Jeden atak nie jest w stanie wyłączyć maszyny propagandowej Kremla.