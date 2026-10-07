W wyborach uzupełniających do Senatu w woj. lubuskim Konfederacja poprze byłego prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego. Decyzję partii, którą tworzą Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, ogłosił dziś lider Konfederacji w regionie Krystian Kamiński.
– Mamy dość arogancji władzy. Wydaje im się, że mogą wystawić kogokolwiek – mówi Kamiński:
Teraz Konfederacja do poparcia Janusza Kubickiego nakłaniać będzie Prawo i Sprawiedliwość, aby zjednoczyć wyborców niechętnych rządzącej koalicji. PiS oficjalnie decyzji jeszcze nie podjął.
– W naszej partii decyzja o poparciu Kubickiego zapadła po ogłoszeniu przez koalicję kandydatury Zdzisławy Różańskiej, wdowy po zmarłym generale. Nie jest ona znana z działalności publicznej czy społecznej. Robi za spadochroniarza – twierdzą działacze Konfederacji.
Mówi płk Przemysław Leśniak z Nowej Nadziei Sławomira Mentzena:
Na Januszu Kubickim ciążą prokuratorskie zarzuty o nieprawidłowe gospodarowanie mieniem publicznym, w sądzie toczy się jego proces. Politycy Konfederacji twierdzą, że zarzuty są „niepoważne” i nie brali ich pod uwagę.
W wyborach uzupełniających do Senatu głosować będą mieszkańcy Zielonej Góry, a także powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego.
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