Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o utworzeniu 12 komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu, zarządzonych na 22 listopada w związku ze śmiercią senatora, gen. Mirosława Różańskiego.

Uchwała PKW została opublikowna we wtorek (13 października) w Monitorze Polskim.

PKW w uchwale z 7 października poinformowała o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu 12 komitetów wyborczych: siedmiu utworzonych przez partie polityczne i pięciu przez wyborców.

Komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne to: Bezpartyjni; Bezpartyjni Samorządowcy – Łączy nas Polska; Bezpartyjni Samorządowcy Rzeczypospolitej Polskiej; Konfederacja Korony Polskiej; Normalny Kraj; Nowa Fala Profesor Senyszyn; Samoobrona.

Komitety wyborcze utworzone przez wyborców to: Koalicji 15 Października (jego pełnomocnikiem wyborczym jest senator z koła NOWA Polska Centrum Jacek Trela); Pakt Senacki Prawicy (pełnomocnikiem wyborczym jest poseł PiS Jerzy Materna); Po Pierwsze Lubuskie, Ruch Biało-Czerwoni-Olimpia Tomczyk-Iwko oraz komitet Tomasza Naruszewicza.

Komitety zostały utworzone w celu zgłaszania kandydatów na senatora.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 14 października do godz. 16 komitety mają czas na zgłoszenie swojego kandydata na senatora, który musi mieć poparcie co najmniej 2 tys. wyborców.

Prezydent Karol Nawrocki zarządził wybory uzupełniające do Senatu w okręgu wyborczym nr 20 – obejmującym powiaty krośnieński, świebodziński i zielonogórski oraz miasto na prawach powiatu Zieloną Górę (Lubuskie) na niedzielę 22 listopada br.

Nowy senator zastąpi zmarłego w sierpniu br. gen. Mirosława Różańskiego.

Różański przed zaangażowaniem w politykę był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego, służbę zakończył na stanowisku Dowódcy Generalnego RSZ. Generał zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat, od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.

W 2023 r. gen. Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat Trzeciej Drogi (w skład której wchodziły PSL oraz Polska 2050 Szymona Hołowni). Po rozłamie w Polsce 2050, od marca br. należał do senackiego klubu Nowa Polska-Centrum.