Profesor Joanna Senyszyn zainaugurowała swoją kampanię przed listopadowymi wyborami do senatu w okręgu zielonogórskim. Jest jedną z czwórki kandydatów zarejestrowanych przez Okręgową Komisję Wyborczą.

Jak sama mówi, nie przejmuje się krytykami, którzy zwracają uwagę, że jest kandydatką spoza regionu. Jej zdaniem nie oznacza to braku znajomości lokalnych problemów.

Joanna Senyszyn przekonuje, że w senacie może przydać się jej wieloletnie doświadczenie.

Przypomnijmy, że w uzupełniających wyborach do senatu w okręgu numer 20 kandydują jeszcze: kandydatka obecnej koalicji rządzącej Zdzisława Różańska, startujący z własnego komitetu były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz działacz ugrupowań prawicowych Tomasz Naruszewicz.