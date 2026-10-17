Po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze dokonali ponad 211 tys. kontroli placówek oświatowych i zatrzymali 194 osoby – poinformowała w sobotę (17 października) policja.

W całej Polsce od zeszłego piątku trwają działania policji w placówkach oświatowych, mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w placówkach.

W sobotę (17 października) policja poinformowała w serwisie X, że do godz. 6.00 odnotowano 518 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

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?Ponad 2??1??1?? tysięcy kontroli placówek i 1??9??4?? osoby zatrzymane w całym kraju od początku działań! Na terenie całej Polski nadal trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Do godziny 06:00 odnotowano 5??1??8?? zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. — Polska Policja ???? (@PolskaPolicja) October 17, 2026

Od początku akcji funkcjonariusze przeprowadzili 211 tys. kontroli placówek w całym kraju. Zatrzymali 194 osoby.

Całodobowo monitorowana jest też sieć, a policjanci reagują na każde zgłoszenie.

Podczas poniedziałkowej narady premiera i ministrów dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach, premier Donald Tusk poinformował, że tak długo, jak występować będą sytuacje budzące niepokój, szkoły będą pod specjalnym nadzorem.

Z kolei w piątek szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że sytuacja w szkołach stabilizuje się, zarówno jeśli chodzi o emocje społeczne, jak i sytuację w sieci. Co za tym idzie, zmieni się charakter obecności policjantów w szkołach. W planach jest przejście na ogólnopolską akcję profilaktyczną i edukacyjną.