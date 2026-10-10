Do sobotniego poranka policja zatrzymała 76 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli, wszczynaniem fałszywych alarmów lub posiadaniem niebezpiecznych narzędzi w szkole. Skąd ta fala agresji w polskich szkołach i jak na nią reagować? Na ten temat na naszej antenie dyskutowali dziś lubuscy politycy.

– Klasyczny model wychowania upada. Większy wpływ na młodzież niż rodzice i nauczyciele mają tzw. influenserzy – ocenił Tomasz Nesterowicz, lider Nowej Lewicy:

– Powinniśmy postawić na model australijski – stwierdził Przemysław Leśniak z Konfederacji:

– To wszystko wiąże się z brakiem empatii, ale najpierw spójrzmy na siebie – powiedziała Emilia Zadwórna z Nowej Polski:

Wojciech Perczak z Prawa i Sprawiedliwości proponuje krok wstecz. – Wszystko zaczyna się w domu – ocenił:

Tomasz Gierczak z Koalicji Obywatelskiej nie ma wątpliwości, że sytuacja wymaga szybkich działań:

– Szkoła nie żyje w jakimś osobnym świecie – zauważył Tomasz Siemiński z Polski 2050:

Anna Komar z Polskiego Stronnictwa Ludowego nadzieję pokłada w edukacji:

W ciągu ostatniego tygodnia policja przeprowadziła ponad 50 tysięcy kontroli w polskich szkołach.

Tomasz Gierczak, Anna Komar, Przemysław Leśniak, Tomasz Nesterowicz, Wojciech Perczak, Tomasz Siemiński i Emilia Zadwórna byli gośćmi Krzysztofa Baługa w programie „Lubuskie Forum Radia Zachód”.