Cztery osoby zatrzymała łącznie lubuska policja w związku z groźbami publikowanymi w internecie. Mundurowi namierzają i zatrzymują takie osoby po serii brutalnych ataków w placówkach oświatowych na Mazowszu.

W związku z sytuacją przed weekendem lubuska policja zatrzymała 13-latka z Gorzowa za groźby kierowane pod adresem koleżanek ze szkoły.

– Do dziś w regionie zatrzymano cztery osoby w związku z groźbami w internecie. To troje nieletnich, dwoje z Gorzowa i jeden z powiatu żagańskiego i jedna osoba dorosła z Gorzowa – mówi rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimet:

Lubuska policja ma pilnować bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach także dziś. Dziś dyrektorzy szkół otrzymają instrukcję, która wyjaśnia, jak nauczyciele mają reagować w sytuacji zagrożenia ze strony osoby posiadającej niebezpieczne narzędzie lub przedmiot. Materiał resort edukacji przygotował we współpracy z MSWiA, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz ABW.