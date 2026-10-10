Bezpieczeństwo w zielonogórskich szkołach po atakach na Mazowszu było jednym z tematów rozmowy polityków w Radiu Zielona Góra. W piątek, także po internetowych zapowiedziach alarmów, w pobliżu placówek pojawiły się dodatkowe patrole policji, a w szkołach pracownicy pilnowali wejścia do budynków.

Radny Radosław Brodzik z klubu Koalicji Obywatelskiej apelował, aby weryfikować informacje upubliczniane np. w sieci:

Robert Górski z Zielonej Razem wskazywał, że konieczne są rozmowy i zajęcia z dziećmi w szkołach, które przekażą narzędzia i wiedzę pozwalającą reagować trudnych sytuacjach:

W piątek o bezpieczeństwie w szkołach dyskutował miejski sztab kryzysowy. Marek Kamiński, zastępca prezydenta Zielonej Góry zaznaczał, że patrole policji nie kończą działań pobliżu szkół:

Goście Radia Zielona Góra rozmawiali w audycji „Sobota po 9”.

Wysłuchaj całej audycji: „Sobota po 9” 10.10.2026