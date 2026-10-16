Prawie 200 osób zatrzymano po atakach nożowników na szkoły i groźbach takich ataków. Wydarzenia z ubiegłego tygodnia podsumował szef MSWiA.

Marcin Kierwiński mówił, że nadal nie nic nie wskazuje na to, że ataki nożowników na mazowieckie szkoły były ze sobą powiązane:

Minister spraw wewnętrznych mówił, że policjanci nadal patrolują szkoły, ale docelowo będą raczej prowadzić szkolenia dla uczniów:

W jednym z ataków w ubiegłym tygodniu na szkolę w Leszczydole-Nowiny zginęła 37-letnia woźna. Doszło też do innych ataków i serii gróźb w internecie. Policja namierzała ich autorów.