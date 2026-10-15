W wielu lokalizacjach kraju odnotowano już poranne przymrozki i mgły. Policja przypomina kierowcom o zdjęciu nogi z gazu i dostosowaniu prędkości jazdy do panujących warunków pogodowych.

Funkcjonariusze apelują także do niechronionych uczestników ruchu drogowego o noszenie elementów odblaskowych. Jak zaznacza podkomisarz Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze. – Pamiętajmy o wolniejszej jeździe i sprawnych światłach – dodaje oficer:

Policja przypomina również o użyciu świateł przeciwmgielnych, gdy widoczność jest mocno ograniczona.