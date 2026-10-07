Od 9 do 23 października w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się XIII Festiwal Muzycznego im. Wojciecha Kilara „Między estetykami”. Zabrzmi na nim muzyka dawna i klasyczna spleciona z jazzem, improwizacją i hollywoodzkim rozmachem — poinformowała Katarzyna Wojtowicz z Filharmonii Gorzowskiej.

Inspiracją tegorocznej edycji jest film „Między słowami” Sofii Coppoli – opowieść o tym, co rodzi się w napięciu, niedopowiedzeniu i spotkaniu dwóch odmiennych światów. Postaramy się przenieść tę ideę do programu festiwalu, budując go wokół dialogów: między epokami, estetykami, kulturami i wykonawcami

– powiedziała Katarzyna Wojtowicz specjalistka ds. marketingu Filharmonii Gorzowskiej.

Festiwal otworzy w piątek (9 października) koncert inauguracyjny w wykonaniu kompozytora i pianisty jazzowego Piotra Orzechowskiego, który zaprezentuje wybrane „24 preludia i improwizacje” – autorski projekt balansujący pomiędzy klasyczną formą a swobodą improwizacji. Wieczór dopełnią rzadko wykonywany Koncert fortepianowy Henryka Warsa, przypominający mniej znane oblicze twórcy przedwojennych przebojów oraz pełna energii muzyka z baletu „Fancy Free” Leonarda Bernsteina.

Na festiwal złożą się cztery koncerty – trzy piątkowe i jeden niedzielny, gra edukacyjna pt. „Kot Kilara” dla całych rodzin. Natomiast dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz licealistów przygotowano dwa koncerty z cyklu „Weź, posłuchaj”. Graficzną odsłoną festiwalu będzie wystawa zdjęć Igora Andrucha pt.: „Kadry dźwięku”.

Jednym z wydarzeń festiwalu będzie koncert „Laeta Mundus” Adama Bałdycha. Kompozytor i skrzypek, znany z przekraczania granic między jazzem i muzyką klasyczną, sięga w nim do repertuaru średniowiecznego, tworząc z zespołem Trinus Ensemble i Michałem Górczyńskim projekt, w którym renesansowe skrzypce, klarnet basowy, harfa romańska i historyczne techniki wokalne spotykają współczesną improwizację.

23 października, na finał festiwalu Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej z udziałem solistów z Singakademie Frankfurt wykonają monumentalne „Te Deum” Wojciecha Kilara – jedno z najważniejszych dzieł religijnych polskiego kompozytora oraz „Te Deum” Antona Brucknera, poprzedzone wyborem utworów chóralnych od anonimowej muzyki dawnej i Wacława z Szamotuł po współczesnego austriackiego kompozytora Petera Planyavsky’ego.

Więcej informacji o koncertach i wydarzeniach oraz pełny program XIII Festiwalu Muzycznego im. Wojciecha Kilara można znaleźć na stronie internetowej Filharmonii Gorzowskiej.

Pierwsza edycja Festiwalu im. W. Kilara odbyła się w 2013 r. Głównym celem wydarzenia jest propagowanie muzyki współczesnej poprzez różnorodne formy działań artystycznych.

Repertuar festiwalu znajdziecie na stronie >>filharmoniagorzowska.pl/<<.