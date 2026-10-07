Niemal 2,5 promila alkoholu miał 49-letni kierowca zatrzymany na ulicy Morwowej w Zielonej Górze. Mężczyzna, jadąc w takim stanie, uderzył w kilka zaparkowanych samochodów. Na szczęście nikt nie został ranny.

Kierowcę zatrzymali policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, którzy pełnili służbę w mieście. 49-latek straci prawo jazdy na co najmniej 3 lata, a za jazdę w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet 3 lata więzienia.

Policja przypomina: po alkoholu nie wsiadaj za kierownicę. Jeśli piłeś, zostaw samochód i wybierz bezpieczny sposób powrotu do domu.