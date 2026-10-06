Zespół Edukacyjny w Przyborowie, w gminie Nowa Sól, został wczoraj podwójnie wyróżniony przez Fundację Wspierania Jakości i Innowacyjności w Warszawie.
Nagrody odebrali wójt Izabela Bojko i dyrektor szkoły Sylwester Buczyński. Marek Turowski i jego gość.
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