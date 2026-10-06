4 listopada odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłą fabrykę uzbrojenia. Inwestycja powstaje przy ulicy Mironickiej.

Informacje o planowanym wydarzeniu przekazał prezydent Jacek Wójcicki, podczas ostatniej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego , który przyjechał do miasta na inaugurację nowego roku akademickiego:

Tereny przy ul. Mironickiej, na której powstanie fabryka, mają być uzbrojone do czerwca 2028 roku. Sama fabryka ma ruszyć z produkcją rok później. Wartość budowy zakładów zbrojeniowych przekracza 2 miliardy złotych. Gorzów, przypomnijmy, dostał w 2022 roku 250 mln z Polskiego Ładu właśnie na zbrojenie tych terenów, wybudowanie sieci dróg i połączenie z północą obwodnicą.