Wraca dyskusja nad powołaniem muzeum miasta Gorzowa. Temat pojawił się podczas dzisiejszej (29 września) sesji rady miasta.

Zdaniem gorzowskich muzealników, najwłaściwszym miejscem na prowadzenie takiej działalności jest Spichlerz. Zabytkowy budynek jest częścią Muzeum Lubuskiego w Gorzowie i prowadzony jest przez urząd marszałkowski. Zdaniem dyrektor muzeum Ewa Pawlak, korzystniejszym rozwiązaniem byłoby przejęcie Spichlerza przez miasto i stworzenie tam muzeum historii Gorzowa

Z samą ideą i potrzebą powołania takiej placówki zgadza się większość radnych. Problem pojawia się jednak na etapie finansowania. Spichlerz potrzebuje kosztownego remontu, jeśli miasto przejmie budynek od marszałka będzie musiało ten remont sfinansować, bądź poszukać na ten cel środków zewnętrznych, a to nie podoba się wielu radnym. Mówi radny PiS Roman Sondej:

Zwolennikiem utworzenia muzeum historii miasta w Spichlerzu jest m.in szef klubu radnych Koalicja Obywatelska Piotr Wilczewski:

W Zielonej Górze urząd marszałkowski prowadzi 6,5 instytucji kultury, w Gorzowie 2,5. – Gdzie tu proporcjonalność wydatkowania środków – pyta prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki:

Będziemy śledzić losy tej propozycji.