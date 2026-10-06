Siatkarze SKS Tęczy Krosno Odrzańskie pokonali na wyjeździe Sokoła Pyrzyce 3:2 na inaugurację nowego sezonu w lubuskiej III lidze.

Pierwsza partia padła łupem miejscowych wynikiem 25:23. Krośnianie odpowiedzieli takim samym rezultatem, natomiast w trzeciej partii Sokół okazał się lepszy na przewagi – 28:26. Dwa ostatnie sety należały jednak do Tęczy, która wygrała do 23 oraz w tie-breaku 15:9.

Radości po tym spotkaniu nie ukrywał jeden z najbardziej doświadczonych graczy krośnieńskiej ekipy, Mariusz Matusewicz: