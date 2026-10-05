Mieszkańcy Wyszanowa protestują przeciwko uciążliwym sąsiedztwie hodowli bydła mięsnego.

Jeszcze cztery lata temu w tej małej wsi malowniczo położonej nad Baryczą, w gminie Szlichtyngowa, nikt nie myślał o takich problemach. Początkowo miało być 4 tysiące sztuk bydła, jest 7 tysięcy byków, a ma być trzy razy więcej. Mieszkańcy mają już dość takiego sąsiedztwa.

– Powiadomiliśmy różne instytucje, także sanepid w związku ze skażeniem wody – mówi Jolanta Wielgus, burmistrz Szlichtyngowej.

Użytkowanie instalacji fermy bydła wstrzymał w 2024 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Decyzja zapadła m.in. na wniosek starosty i burmistrz, a utrzymał ją Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Rok temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał jednak wykonanie decyzji GIOŚ. Inwestor wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.