Zielonogórski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na modernizację drogi krajowej nr 12 między Szprotawą i Wiechlicami. Wymaga ona prac naprawczych z uwagi na uszkodzenia powstałe podczas powodzi w 2024 r., kiedy to wezbrane wody rzeki Bóbr uszkodziły konstrukcję drogi.

Celem zadania jest usunięcie skutków powodzi, zabezpieczenie przed ponownym zalaniem oraz dostosowanie do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś wraz z modernizacją dwóch skrzyżowań

– powiedziała rzecznik oddziału GDDKiA w Zielonej Górze Anna Jakubowska.

Ogłoszenie przetargu poprzedziły przygotowania niezbędnej dokumentacji. Inwestycja ma zostać zrealizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Szczegóły zamówienia dostępne są na platformie zakupowej GDDKiA. Oferty można składać do 20 października br.

Zakres prac na odcinku DK12 o długości 1,6 km zakłada wzmocnienie nawierzchni i podniesienie niwelety drogi o min. 30 cm, aby zapobiec ponownemu zalaniu. Jeśli zajdzie taka potrzeba możliwe jest również poszerzenie korpusu drogi, jeśli będzie to przewidywał projekt.

Ponadto, na skrzyżowaniach DK12 mają zostać wymienione krawężniki i obrzeża, nawierzchnia chodników oraz zostaną zbudowane wyspy spowalniające ruch. Modernizacja obejmie także pozostałą infrastrukturę drogi na wskazanym odcinku.