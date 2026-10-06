Miniżużlowcy Stali Wawrów przyzwyczaili nas do tego, że w niemal każdych zawodach zdobywają medale.

Jednak z Rybnika, gdzie rozegrano finałowe turnieje Drużynowych Mistrzostw Polski i Indywidualnego Pucharu Polski, podopieczni trenera Pawła Parysa wrócili tym razem bez medali.

W finale DMP Stal Wawrów zajęła 4 miejsce – 17 pkt. Zwyciężył zespół AS Wybrzeże Gdańsk (25 pkt.), przed BTŻ Polonią Bydgoszcz (22 pkt.) i UKS Speedway Rędziny (18 pkt.)

W finale IPP najlepsi okazali się: 1. Sawin Turowski (KS Toruń) 9+3, 2. Marcel Gackowski (Polonia Bydgoszcz) – 12+2, 3. Bartosz Bartkowiak (Rybki Rybnik) 11+1.

Miejsca zawodników Stali Wawrów: 5. Marcel Zwierzyński 9 pkt., 7. Oliwier Szymczak – 7 pkt., 9. Emilian Różecki – 7 pkt., 16. Jakub Godzina – 3 pkt., 17. Szymon Banach – 2 pkt.