Miał trwać zaledwie dwa miesiące, będzie trwał grubo ponad rok. Chodzi o remont sali sesyjnej urzędu miasta.

W kwietniu okazało się, że sala, która podczas sesji gromadziła dziesiątki osób, musi przejść natychmiastowy remont, wynikający ze względów bezpieczeństwa. Prace miały polegać głównie na wzmocnieniu stropów. Szybko okazało się jednak, że remont będzie musiał objąć większy zakres prac. Mówi sekretarz miasta Bartosz Kmita:

A skoro trzeba ściągnąć całą podłogę to zapadła decyzja o kompleksowym remoncie sali:

Jak będzie wyglądać sala po remoncie na razie nie wiadomo. Czekamy na projekt – dodają urzędnicy.