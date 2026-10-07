Do końca października br. można składać wioski o stypendia artystyczne i związane z upowszechnianiem kultury oraz ochroną zabytków, przyznawane przez prezydenta Gorzowa Wlkp. na przyszły rok – poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

Stypendia przyznawane są twórcom w dziedzinach: taniec, muzyka, film, teatr, literatura, sztuki wizualne i opieka nad zabytkami. W każdej z dziedzin można wnioskować o środki na realizację projektu lub na rozwój twórczy kandydata. Natomiast w zakresie upowszechniania kultury stypendia można przeznaczyć na projekty dotyczące animacji i edukacji kulturalnej; zarządzania kulturą lub wspierania rozwoju kadr kultury.

Maksymalna wysokość stypendium to 15 tys. zł brutto, które może otrzymać trzy razy osoba pełnoletnia związana z Gorzowem Wlkp. poprzez zamieszkanie, naukę, pracę zawodową, prowadzoną działalność lub skierowanie projektu do mieszkańców tego miasta.

Kandydaci do stypendiów przechodzą dwuetapowy konkurs. Pierwszym jest złożenie wniosku zawierającego opis dorobku twórczego oraz tego, na co stypendium zostanie przeznaczone. Drugim etapem jest rozmowa z członkami komisji ds. stypendiów.

Wnioski można składać w kancelariach urzędu miasta lub przesłać pocztą do końca października na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Wydział Kultury, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wzór dokumentów i niezbędne informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gorzowa Wlkp. Do wniosku można dołączyć opinie, rekomendacje i materiały potwierdzające dorobek kandydata.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>https://um.gorzow.pl<<.