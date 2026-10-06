Gorzowski oddział PGE Energia Ciepła rozbudowuje system telemetrii sieci ciepłowniczych. Inwestycja za 1 mln złotych ma m.in. doprowadzić do zmniejszenia kosztów obsługi i uproszczenia procesu odczytywania zużycia ciepła w węzłach cieplnych.

Mówi Konrad Stefanowicz, p. o. Dyrektora PGE Energia Ciepła Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

W ramach inwestycji m. in. zostanie kupiony i zamontowany nowy serwer dla systemu telemetrii oraz prawie 600 modułów telemetrycznych LTE w węzłach ciepłowniczych. Pozwolą na zbieranie danych z 800 liczników z całego miasta. Przyszłościowo te rozwiązanie pozwoli również na zdalne sterowanie węzłami ciepłowniczymi. Wdrożenie potrwa około 16 miesięcy.