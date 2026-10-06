Pięcioro zawodników ZKS-u Advatech Zielona Góra zaprezentowało się podczas pierwszego w tym sezonie Grand Prix Polski Kadetów, które odbyło się w Krakowie.

Najlepiej wypadł Miłosz Grocholski, który dotarł do ćwierćfinału. W nim przegrał z Olafem Glanertem z Olimpii Grudziądz i ostatecznie został sklasyfikowany na miejscach 5-8:

Na miejscach 9-12 zmagania ukończył Jakub Błaszczyk, a Tobiasz Główczyk mimo wygrania swojej grupy opadł już w pierwszej rundzie turnieju głównego i zajął lokaty 41-48. Wśród dziewcząt miejsca 25-32 wywalczyła Małgorzata Jasińska, a Zofia Kasprowicz uplasowała się na pozycjach 57-60.