Na cztery miesiące więzienia skazał sąd 40-latka z pow. żagańskiego za złamanie zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Wyrok nie jest prawomocny.

W tym lubuskim powiecie to druga kara bezwzględnego więzienia wymierzona za ten występek

– poinformował podkom. Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Kierującego Chevroletem 40-latka policjanci zatrzymali do kontroli drogowej we wtorek (6 października) w nocy, w Wiechlicach. Okazało się, że od ponad miesiąca miał on aktywny zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi wydany przez Sąd Rejonowy w Żaganiu. Z uwagi na to, że zignorował orzeczenie sądu, zastosowano wobec niego tryb przyspieszony.

W praktyce oznacza to, że w ciągu 48 godzin staje się przed sądem. Tak też było i tym razem. 40-latek trafił do policyjnego aresztu i jeszcze tego samego dnia stanął przed sądem, a ten wymierzył mu karę czterech miesięcy pozbawienia wolności, dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi oraz konieczność zapłacenia 10 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym

– powiedział podkom. Szlachetko.

Dodał, że wyrok nie jest prawomocny i mężczyzna może się od niego odwołać.

Zgodnie z Kodeksem karnym za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi m.in. kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.