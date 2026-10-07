Jack Holder z dziką kartą Speedway Grand Prix na sezon 2027. Być może już za 10 dni będę mógł swobodnie poruszać operowaną ręką – zdradził sam żużlowiec na antenie Canal+ Sport. – Na 100 procent wracam – dodał żużlowiec, który w PGE Ekstralidze nadal ma reprezentować barwy Gezet Stali Gorzów.

Zawodnik przypomniał, że jeszcze do niedawna bardzo martwił się stanem swojej dłoni, w której zablokowany był jeden z nerwów. Jak mówi w Przeglądzie Sportowym: przeszedł jeszcze jedną operację i tym razem wszystko zostało udrożnione.

Teraz staram się po prostu przywrócić wszystkie ruchy i sprawność mięśni, ponieważ moja ręka była bezwładna przez około cztery miesiące

– wyjaśnił zawodnik w przeglądzie.