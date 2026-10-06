Na terenie lasów bogdanieckich rozegrano ostatnią, 15 rundę PZU Zachodniej Ligi MTB.
Mimo, że to już jesień pogoda i uczestnicy dopisali, mówi organizator cyklu Piotr Kopczyński.
Klasyfikacja generalna:
Dystans MINI:
kobiety:
- Aleksandra Minge (Szczecin Pilot)
- Adrianna Janiszewska (Velo Grono)
- Julia Reinhold (Velo Grono)
mężczyźni:
- Dawid Romanowski (Yolobike Marba Team)
- Karol Frydrych (Szczepan Bike)
- Adam Sroka (PAD RES R-Bajk Team)
Dystans MEGA:
kobiety:
- Yana Kulikova
- Diana Brylak (Gezet Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki)
- Izabella Malinowska (Yolo Bike Marba Team)
mężczyźni:
- Klaus Beige (Yolo Bike Marba Team)
- Daniel Telej (Yolo Bike Marba Team)
- Michał Siekierski (Wiara Lecha)