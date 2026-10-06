W bibliotece Norwida można już podziwiać pokonkursową wystawę 28. Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. Hasłem tegorocznej edycji był „Dron”.

Mieszkańcy mogą podziwiać 92 rysunki, które znajdują się przed budynkiem przy ul. Wojska Polskiego oraz w holu przy sali im. Janusza Koniusza.

– Wystawa będzie dostępna do 29 października – mówi Magdalena Faron, specjalistka ds. Public Relations w bibliotece Norwida:

Do konkursu zgłoszono 770 prac wykonanych przez 319 autorów. W tym roku główną nagrodę zdobyła Monika Wyłoga, natomiast drugie miejsce przyznano Cypryjczykowi Igorowi Varchenko.