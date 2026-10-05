Tylko do środy, 7 października, mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do projektu Programu Rozwoju Kultury w województwie lubuskim na lata 2026-2030.
Uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy, przedstawiciele instytucji kultury i organizacje. Można je przekazać między innymi drogą elektroniczną, mailowo albo osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
Anna Chinalska, członkini Zarządu Województwa Lubuskiego, zachęca do udziału w konsultacjach:
W ramach nowej perspektywy finansowej województwo planuje również inwestycje w kulturze. Jak zapowiada Chinalska, przebudowane mają zostać teatry w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.
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