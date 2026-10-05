Tylko do środy, 7 października, mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do projektu Programu Rozwoju Kultury w województwie lubuskim na lata 2026-2030.

Uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy, przedstawiciele instytucji kultury i organizacje. Można je przekazać między innymi drogą elektroniczną, mailowo albo osobiście w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Anna Chinalska, członkini Zarządu Województwa Lubuskiego, zachęca do udziału w konsultacjach:

W ramach nowej perspektywy finansowej województwo planuje również inwestycje w kulturze. Jak zapowiada Chinalska, przebudowane mają zostać teatry w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.