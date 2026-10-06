Gorzowskie szkoły po raz drugi biorą udział w ogólnopolskim projekcie Odblaskowa Szkoła.

Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa dzieci jako uczestników ruchu drogowego poprzez wyposażanie uczniów w elementy odblaskowe, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań dzieci na drodze oraz promowanie noszenia elementów odblaskowych.

W tegorocznej edycji konkursu udział bierze m.in Szkoła Podstawowa nr 2, która chce „świecić przykładem”. Uczniowie już napisali i nagrali piosenkę o odblaskach, a także promowali odblaski wśród mieszkańców osiedla. Mówi dyrektor szkoły Agnieszka Wroniak:

To jednak nie koniec. Szkoła przygotowuje kolejne wydarzenia. Mówi nauczycielka Karolina Panocka:

Podczas ubiegłorocznej edycji, Szkoła Podstawowa nr 13 w Gorzowie okazała się najlepsza w całym kraju. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.