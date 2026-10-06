12 komitetów zgłasza chęć startu w wyborach uzupełniających do senatu w okręgu numer 20. Wczoraj minął termin zgłoszeń. Nie oznacza to jednak, że w wyborach będzie dwunastu kandydatów.

Na razie Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła 9 zawiadomień. Dwa są weryfikowane. Jeden komitet został wezwany do usunięcia wad formalnych w zgłoszeniu.

Teraz uprawnione komitety będą zbierały podpisy pod zaproponowanymi kandydaturami. Muszą zebrać co najmniej dwa tysiące podpisów poparcia. Mają na to czas do 14 października. Dopiero po tej dacie dowiemy się ilu ostatecznie kandydatów powalczy o mandat senatorski.

Wybory uzupełniające do senatu odbędą się 22 listopada. Głosować będą mieszkańcy Zielonej Góry, a także powiatów: krośnieńskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego.