Miasto podpisało umowę na wykonanie projektu schroniska dla zwierząt. Koncepcja zakłada budowę zupełnie nowego budynku.

Pierwsze spotkania z projektantem i stowarzyszeniem prowadzącym schronisko już się odbyły. Mówi architekt miasta Marta Bejnar-Bejnarowicz:

Koncepcja budowy ma być gotowa w połowie października. Później projekt, a jeszcze później prace budowlane. Pewnym jest, że przed nadchodzącą zimą nie uda się wykonawca tej inwestycji. Stowarzyszenie Azorki najpewniej będzie więc zwracać się do mieszkańców o czasową adopcję piesków, by łatwiej było im przetrwać mrozy.